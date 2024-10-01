10月1日（火）のABCテレビ「相席食堂」は、日本中を沸かせたサッカー界のアスリートが相席旅をする「元日本代表相席」をお届けする。 ©️ABCテレビ かつて５つのお城があった秋田県五城目町にやって来たのは、サッカー界の“お祭り男”こと槙野智章。サッカー日本代表として活躍した槙野は２年前に現役を引退し、新たな扉を開いた。 ©️ABCテレビ 持ち前の明るさと人懐こさで地