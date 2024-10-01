ネチネチした義家族からの嫌味。黙って耐えている人も多いのではないでしょうか。しかし、黙っていたら余計つけあがるばかり？今回は、「嫌味な義姉を黙らせる方法」の中から、義姉の離婚歴を持ち出して反撃したエピソードをご紹介します。バツ3の過去「会えば必ず嫌味を言ってくる義姉。最初は我慢してたけど、だんだん嫌味もエスカレートしてきて、ついに限界に。義姉にはバツ3という衝撃の過去があるから、『そんな性格だから