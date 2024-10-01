1日、東海道新幹線は開業から60周年を迎えます。「ひかり１号」車内で、愛知県豊橋市付近ですれ違う「ひかり２号」を撮影する鉄道マニア=1964年10月1日、朝日新聞社撮影1964年の東京五輪に合わせ、世界初の高速鉄道として誕生。「夢の超特急」と呼ばれ、人々は喜びに沸きました。開業前には在来線（東京―大阪）で6時間半かかっていた東京―新大阪間は4時間となり、今では最速で2時間21分になりました。