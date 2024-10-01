株式会社セガの大ヒットゲームを実写化した Amazon Original ドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」の新キャスト11名が発表され、河合由美、中山ひなの、唐沢寿明、森田望智、佐藤浩市、渋谷すばる、高岡早紀、宇崎竜童、宇野祥平、加藤雅也、前野朋哉の出演が明らかになった。「龍が如く」は、巨大歓楽街・神室町を舞台に、“堂島の龍”と呼ばれる伝説の極道・桐生一馬ら熱き男たちの生きざまを描いたゲームシリーズ。Netfli