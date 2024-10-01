株式会社セガの大ヒットゲームを実写化した Amazon Original ドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」の本予告と新ビジュアルが公開され、主人公・桐生一馬（竹内涼真）らの幼馴染・澤村由美を河合優実、桐生たちの父親代わりである風間新太郎を唐沢寿明が演じていることが明らかになった。2005年に誕生した「龍が如く」は、巨大歓楽街・神室町を舞台に、“堂島の龍”と呼ばれる伝説の極道・桐生一馬ら熱き男たちの生きざまを描