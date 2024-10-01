星野真里と加藤ローサがW主演を務める連続ドラマ『きみの継ぐ香りは』が、11月8日よりTOKYO MXで放送されることが決定した。 参考：唐田えりかの華麗なる復活劇『極悪女王』に刻まれた俳優として“覚醒”する瞬間 本作は、実写ドラマ化もされ話題となった『花嫁未満エスケープ』の小川まるにによる、「コミックシーモア」発の人気オリジナルコミックを実写ドラマ化するヒューマンドラマ。ふと嗅い