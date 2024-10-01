9月30日より放送がスタートした、2024年度後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』。第1話では、橋本環奈演じるヒロイン・米田結と、福島県糸島で農業を営む結の家族、結が入学したばかりの糸島東高校の友達などが紹介されつつ、人助けせずにはいられない結の人柄がよく分かるエピソードが描かれた。 参考：朝ドラ『おむすび』第2話、結（橋本環奈）が博多ギャル連合（ハギャレン）に勧誘される 海に帽子を落として