茨城県内の宿泊施設の現役若旦那による男性6人組「いばらき若旦那」が30日、都内でお披露目イベントを行った。県内観光の活性化のために結成された昭和歌謡ユニット。きょう1日に「O・MO・TE・NA・SHI」でCDデビューする。水戸市内のホテルに勤務する石川博一（41）は「ここからがスタート」と気合を入れた。目標の存在は「純烈」で「シンパシーを感じる。一緒に紅白歌合戦に出られたら」と青写真を描いた。