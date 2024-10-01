凱旋門賞の第1回登録取消（取消料1450ユーロ＝約23万円）が30日、締め切られ、18頭が登録を継続した。JRA発表の出走予定馬ではキプリオス（牡6＝愛A・オブライエン）、デイラマイル（牡3＝英バローズ）、ファストトラッカー（牡3＝仏パンタル）が回避した。ディープインパクト産駒オーギュストロダン（牡4＝愛A・オブライエン）はジャパンC（11月24日、東京）で引退、種牡馬入りすると発表されたが現地報道では、いい馬場コン