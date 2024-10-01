女優でモデルの坂巻有紗（24）が埼玉県所沢市の観光大使に就任し30日、同市内で委嘱式に臨んだ。同市在住で「ずっと目標の一つでした。24歳で夢がかなって凄く幸せ」と感激。今後の目標を聞かれると「ベルーナドームで始球式がしたい」と目を輝かせた。