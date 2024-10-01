クリスタル・パレスに所属する鎌田大地が、DAZNで配信中の番組『BE TRUE』で、元日本代表MFの稲本潤一（南葛SC）と対談。そのエピソード４の中で、今後のキャリアについて語った。現役生活について、稲本から「ヨーロッパで終えたい？」と質問を受けた鎌田は、こう本音を明かす。「この感じが続いているんだったら、サウジ（アラビアリーグ）とかに行って、おカネを稼いで終わりたい。日本でできるんだったら、家族と友達とか