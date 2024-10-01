北中米ワールドカップのアジア最終予選、９月の連戦で苦戦したのは日本と同組のサウジアラビアやオーストラリアだけではない。グループBに目を向けると、韓国が厳しい戦いを強いられている。パレスチナとの初戦（ホーム）をスコアレスドローで終えると、続くアウェーのオマーン戦でも一旦は１-１に追いつかれるなどストレスの溜まるパフォーマンス。最終的に３-１で勝利したものの、韓国のここまでの足取りは決して軽快ではな