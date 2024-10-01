最強守護神に続く!最優秀中継ぎ投手を目指す中日・松山が、既に最多セーブを確定させたマルティネスに続くタイトル奪取を誓った。「ライデル（マルティネス）がセーブ王ですし、僕も獲りたい。そこにかける思いは強い」。2年目の今季はここまで58試合に登板して2勝3敗、防御率1・33で、42ホールドポイントはリーグ2位。主に8回を担い、抑え役のマルティネスにバトンをつないできた。「チームに貢献できるように、打者一人