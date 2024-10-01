7月に西武から加入したソフトバンクの斉藤大将投手（29）は育成選手の史上初のトレードとして話題になった。高校時代は同学年のパドレス・松井裕樹（28）としのぎを削り、西武にはドラフト1位で入団。左肘じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）もあり頭角を現せなかった。ホークスファンにあまり知られていないこれまでのキャリアをひもとく。トレード移籍から3カ月。左スリークオーターから投げ込む斉藤のボールには少しず