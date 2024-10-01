TOKYOMXは1日、女優の星野真里（43）と女優の加藤ローサ（39）がダブル主演を務める連続ドラマ「きみの継ぐ香りは」を11月8日から放送すると発表した。原作は、実写ドラマ化もされて話題となった「花嫁未満エスケープ」の小川まるにが手掛けた同名のオリジナルコミック。電子書籍配信サイトで大人気の作品で、繊細な心情描写が多くの読者の共感を呼んでいるラブストーリーだ。1児の母である主人公・桜を演じるのは「シンデ