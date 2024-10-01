女優の菜々緒（35）がこのほど、主演するテレビ朝日ドラマ「無能の鷹」（11日スタート、金曜後11・15）の制作発表を都内で行った。見た目は有能、中身は無能という役どころ。タイトルにちなみ、撮影中の“無能”なエピソードを問われると撮影初日に遅刻したことを告白。「午前と午後でアラームをかけ間違えてしまった。壮大に寝坊しました。マネジャーのインターホンで起きました」と申し訳なさそうに語った。