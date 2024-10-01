中国では国慶節（建国記念日、10月1日）に合わせた7連休が明日から始まる。中国交通運輸部は、7連休中に出かける人は旅行と帰省がメインで、地域またぎで移動する人の数は延べ約19億4000万人に達すると予想している。これは1日平均延べ約2億7700人の計算となり、前年同期比0．7％増になるとみられている。特に自動車で移動する人の割合は80％以上の延べ15億2600万人に達する見込みだ。中央テレビ網が伝えた。複数の旅行サイトのデ