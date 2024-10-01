貫禄のあるルックスで「新人に見えない」と話題のフジテレビ入社1年目の上垣皓太朗アナウンサー（23）が、キャラクタービジネスを扱う新番組「キャラビズジャーナル」（6日スタート、日曜前5・10）のMCを務める。地理歴史の教員免許を持ち、地形図を見ながら街歩きをするのが趣味。初回は東京・原宿のキデイランドを訪れ「原宿は高低差が魅力的で」と持ち前の知識も飛び出した。取材会では自ら考えたキャラクター「等高線お