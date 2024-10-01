女優の吉岡里帆（31）が30日、蓮佛美沙子（33）とともに2人芝居「まつとおね」の製作を都内で発表した。能登半島地震の復興を祈念したもので、戦国の世を終わらせた武将の妻2人の物語。能登半島が9月21日に豪雨に見舞われたことにも触れ「役者として大きな希望や前を向けるきっかけを届けられたら。復興ののろしを上げたい」と思いを明かした。石川県七尾市の能登演劇堂で来年3月5〜23日に上演予定。