女優の篠田麻里子（38）が30日、都内で行われた「武藤十夢アクト広報就任発表イベント」に出席した。9月3日にナレッジワークの創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏（44）との交際を発表後初の公の場。降壇時に報道陣から「交際は順調？」と声をかけられると「ありがとうございます」と答え、はにかみながら会釈した。イベントではAKB48時代の後輩武藤十夢（29）と共演。国家試験の「情報セキュリティマネジメント試験」に挑