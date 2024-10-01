黒木華（34）主演の映画「アイミタガイ」（監督草野翔吾、11月1日公開）の完成披露試写会が30日、都内で行われ、黒木ら出演者が舞台あいさつに立った。中條ていさんの同名小説（幻冬舎）の映画化で、ウエディングプランナー（黒木）と亡くなった親友（藤間爽子）との関係を軸に、一期一会の連鎖が一つの輪に紡がれていく感動作。黒木は「知らないところで人はつながっている。皆さんに寄り添う映画になっていると思います」と