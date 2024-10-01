10月1日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・山鹿市志々岐（スピード違反）国道387・・・阿蘇郡小国町北里（スピード違反）国道219・・・球磨郡多良木町（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道208・・・玉名郡玉東町木葉（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総