脱炭素社会の実現に向けては、太陽光発電を一層、普及させることが不可欠だが、ネックとなるのは老朽化した太陽光発電パネルの扱いだ。政府は、パネルのリサイクルを進めると同時に、関連技術の革新にも取り組んでもらいたい。経済産業省と環境省は合同で有識者会議を設け、パネルのリサイクルの義務化に向けた議論を始めた。来年の通常国会に関連法案を提出する方針だという。太陽光発電は、東日本大震災後、急速に拡大し