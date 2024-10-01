一人の国会議員としてなら発言は自由だが、首相ともなれば、言動は国家と国民の利益を最優先に考える必要がある。自民党の石破茂・新総裁が、米国の政策研究機関に「日本の外交政策の将来」と題して寄稿した内容は、あまりにも不用意と言うほかない。石破氏は「米英同盟並みに日米同盟を引き上げることが私の使命だ」と述べ、日米安全保障条約を改定し、相互の防衛義務を定めることに意欲を示した。日米安保条約は、米国が