４年ぶりのリーグ優勝を果たした阿部巨人の次なる目標はＣＳ突破と１２年ぶりの日本一奪回。センターラインをガッチリと固める不動の二塁手・吉川尚輝内野手（２９）の状態が、栄冠へのカギを握りそうだ。Ｇの副主将は３０日までの全１４２試合にスタメン出場。Ｖを決めた２８日の広島戦（マツダ）までは岡本和とともにフル出場を続けてきた。９月の勝負どころとなった１０日からの広島３連戦（マツダ）から３番に定着すると、