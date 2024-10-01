「貫禄がありすぎる」と話題を集めた、フジテレビ入社1年目の上垣皓太朗アナウンサー（23）が、10月6日スタートの同局系「キャラビズジャーナル」（毎週日曜午前5時10分）で、地上波レギュラー番組の初MCを務めることが1日、発表された。日本のみならず世界でも盛り上がりを見せるキャラクタービジネスに焦点を当てた専門番組。業界のイマを探るため、各分野の専門家たちを訪ねて、話題のスポットや企業の裏側に潜入取材していく。