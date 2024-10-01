旧ジャニーズ事務所のグループが今年のＮＨＫ紅白歌合戦に出場するのではないかという情報が流れている。昨年は故ジャニー喜多川氏の一連の問題を受けて１９７９年以来、４４年ぶりに出場者ゼロ。今年４月に新会社「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が始動したものの、創業者一族である藤島ジュリー景子氏が複数の関連会社の代表に就いたままだったことから、経営の分離ができていないとしてＮＨＫは「新規の出演依