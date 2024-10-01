フジテレビの新人、上垣皓太朗アナウンサー（23）が、同局の新番組「キャラビズジャーナル」（6日開始、日曜午前5時10分）のMCに起用され、このほど取材に応じた。「めざましどようび」のお天気キャスターなどを担当し、落ち着きぶりや「新人なのに貫禄がありすぎる」「ベテランの風格」などと大きな話題を呼んだ。反響の大きさもあり、新人では異例となるレギュラー番組MCに抜てき。「本当に私でいいのかっていう気持ちです」と胸