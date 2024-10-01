米プロバスケットボールＮＢＡに挑戦する日本代表の河村勇輝（２３）について、韓国メディアが米大リーグ・ドジャースの大谷翔平と並び、常識を破る日本選手として特集した。河村はグリズリーズとエキシビット１０契約を結んで渡米。ＮＢＡ入りを目指している。韓国メディア「オー・マイ・ニュース」は「大谷と河村スポーツの常識を破る日本選手の歩み」として両者を特集した。「アジア最高のスポーツ強国を挙げるなら、日本