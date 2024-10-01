河合優実（23）が、10月25日からプライムビデオで配信の、竹内涼真（31）主演のAmazonオリジナルドラマ最新作「龍が如くBeyond the Game」（全6話）に出演することが1日、発表された。河合は、竹内演じる“伝説の極道”桐生一馬と、賀来賢人（35）演じる錦山彰（錦）の幼なじみで、家族思いの澤村由美を演じる。「世界中で愛されているゲームが原作であること、撮影現場や制作のスケール感という意味でも、初めて体験するような