女優菜々緒（35）がこのほど、都内で開催された、テレビ朝日系10月期金曜ナイトドラマ「無能の鷹」（11日放送開始。午後11時15分）取材会に出席した。同作は女性コミック誌「Kiss」（講談社）で連載された漫画家はんざき朝未さんによる同名大人気コミックスの実写ドラマ化。菜々緒は同局の連続ドラマ初主演で、超有能な見た目だが、その実は全くの“無能”な鷹野ツメ子を演じる。これまでそのルックスからクールな役柄を演じる機会