元ＡＫＢ４８の篠田麻里子（３８）が３０日、都内で行われた「武藤十夢アクト広報就任発表イベント」に登壇した。一般男性との交際発表後、公の場に登場するのは初めて。前夫との離婚騒動の際、自身の音声が流出したが、この日のイベントではそれをにおわせる場面も。そんな発言ができる裏には公私にわたって支える新恋人のサポートがあった――。篠田は２０１９年２月に３歳下の一般男性と結婚。翌年に長女を出産したが、２