大阪・関西万博〈2025年4月13日〜10月13日〉で、パソナグループは、パビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展する。大阪・関西万博 パソナグループパビリオン「PASONA NATUREVERSE」VIP接客アテンダントユニフォーム発表会〈2024年9月3日 大阪市福島区〉開幕200日前を控えた2024年9月、パビリオンでVIPを接待するアテンダントが着用するドレスを公開した。 ドレスをデザインしたのは、生粋の神戸っ子・現役デザイナー 藤本ハルミ