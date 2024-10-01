結婚生活を充実させるためには、相互のサポートと深い絆が欠かせないでしょう。今回は、結婚生活に向かない男性が見せがちな行動パターンを紹介しましょう。連絡をしない「ある日『今日は夕飯はいらない』と夫から聞いていたのに、夫が予定より早く帰ってきてたんです。しかも『なぜ冷蔵庫は空なのか』「と怒り出して…この出来事に、私は困惑し、不快感を抱きました」（女性）予期せぬ夫の帰宅とその後の言葉で生じる不安やイライ