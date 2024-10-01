義実家での同居生活では、ときに義家族からの予期せぬ介入が対立を生むこともあります。今回は、そんな義家族への対処法を紹介します。感情的にならず事実を共有する結婚式なのでは、義父からの突然のご祝儀に関する指摘には驚くかもしれません。しかし、反論する前にまずは冷静になって双方の事実を共有しましょう。自分たちがどのような意図で金額を決めたのかを説明することが、誤解を解消する第一歩になります。夫婦で協力して