来季は二刀流復活でどうなる？米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地デンバーで行われたロッキーズ戦で移籍1年目のレギュラーシーズンを終えた。54本塁打、130打点でナ・リーグ2冠を獲得しただけでなく、打率も.310まで上げてトリプルスリーを達成。右肘手術後のリハビリを並行しながら残した成績に、ファンから驚きの声が相次いでいる。今季の大谷はパワーだけでなくスピードでも卓越したところ