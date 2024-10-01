トヨタ自動車は燃料電池バスの一部部品で自主基準を上回る環境負荷物質が含まれていたと明らかにしました。 【写真を見る】トヨタ自動車 燃料電池バス「SORA」の部品に基準値超のカドミウム トヨタ自動車は燃料電池バス「SORA」の環境負荷物質について業界団体の目標に準拠した独自の基準を設定。 しかし「SORA」の取りつけネジや扉の開閉スイッチに自主基準を上回るカドミウムや六価クロムが含まれていたということです。 こ