◆パ・リーグソフトバンク１―０オリックス（３０日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンク・柳田が復帰即安打を放った。５月３１日の広島戦で右太もも裏を肉離れして以来、１２２日ぶりの１軍。「２番・ＤＨ」で出場すると、初回無死一塁の打席でいきなり山下の内角１５６キロを右前に運んだ。小声で「奇跡です…」とささやいて笑わせると、６回は１５７キロの高めボール球をフルスイングで空振り。「痛かったです」。再発