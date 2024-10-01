◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）あわや屈辱の本拠地最終戦。無安打のまま最終回を迎え、阪神・岡田彰布監督（６６）は「やられたと思ったよ。『別にええけど』と思ったけど」と苦笑いした。９回先頭の近本が４番手・森原からの左前打で阻止。継投でのノーヒットノーランを許せば、２リーグ分立後のセ・リーグ球団では初となるところだった。近本は「どの打席もやることは変わらない」とフォークを