リニアのトンネル工事が原因とみられる水位低下と地盤沈下が起きている岐阜県瑞浪市でJR東海は原因究明のためのボーリング調査を始めました。 【写真を見る】JR東海 リニア工事による地盤沈下の原因究明 ボーリング調査を開始 リニア中央新幹線のトンネル工事が進む瑞浪市大湫町では、井戸やため池などの水位低下と、地盤沈下が確認されています。JR東海は30日から原因究明のためのボーリング調査を始めました