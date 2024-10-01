◆近畿学生リーグ奈良学園大２Ｘ―１和歌山大＝延長１０回＝（３０日・大阪市南港中央）近畿学生リーグで奈良学園大が今春王者の和歌山大を破り、２０２０年秋以来、８季ぶり４５度目の優勝を決めた。タイブレークの延長１０回、松林克真一塁手（３年）＝履正社＝がサヨナラ打を放った。明治神宮大会（１１月２０日〜２５日）初出場を懸け、関西地区代表決定戦に挑む。４年ぶりの栄冠をつかみ、奈良学園大ナインが一斉にベン