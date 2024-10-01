女優の河合優実（２３）が、ＡｍａｚｏｎＯｒｉｇｉｎａｌドラマ「龍が如く〜ＢｅｙｏｎｄｔｈｅＧａｍｅ〜」（全６話、１０月２５日配信）に出演することになった。大ヒットゲームの実写版で、歓楽街・神室町を舞台に竹内涼真（３１）演じる「堂島の龍」こと桐生一馬の成長を描くサスペンスアクション。桐生の幼なじみ・澤村由美役の河合は「世界中で愛されているゲームが原作であること、撮影現場や制作のスケール感と