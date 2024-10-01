出てこい、秘密兵器！巨人・阿部慎之助監督（４５）が３０日、７日から宮崎で行われる「みやざきフェニックス・リーグ」（フェニックスＬ）を視察することを明かした。１６日からのＣＳ最終ステージ（Ｓ）に向け、宮崎で戦うヤングＧを直接チェックし、ポストシーズンの切り札を発掘する。また浅野翔吾外野手（１９）ら１軍の若手に加え、ココ・モンテス外野手（２７）の派遣も検討。ＣＳまでの約２週間で万全の調整を誓った。