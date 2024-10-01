フジテレビの新人・上垣皓太朗アナウンサー（２３）が「キャラビズジャーナル」（６日スタート、日曜・前５時１０分）で地上波レギュラー番組初ＭＣを務めることが３０日、分かった。貫禄ある存在感が話題だが、根底には誠実な姿勢。「不安も大きいですけど、１年生記者だからこそ気づけることに素直になれたら」。キャラクタービジネスに焦点をあてる番組を進行する決意を示した。１０人超の報道陣と相対した取材会でも入念