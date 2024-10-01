女優の星野真里と加藤ローサが１１月８日スタートの東京ＭＸ連続ドラマ「きみの継ぐ香りは」（金曜・後９時２５分）にダブル主演することが３０日、分かった。小川まるに氏によるウェブコミックが原作。ある母子家庭で、息子が連れてきた恋人が、かつて母親（星野）が大学時代に思いを寄せていた女性（加藤）の娘だった、という複雑な恋物語だ。星野は１４年「シンデレラデート」（東海テレビ）以来、１０年ぶりとなる連ドラ