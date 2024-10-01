俳優の伊藤健太郎が、前後編２部作の主演映画「静かなるドン２」（鳴瀬聖人監督）で、夜はヤクザの組長という２つの顔を持つ主人公を公演している。ギャグあり、アクションありの任俠映画に伊藤は「今回の映画でもアクションが一番好き。一番やりがいを感じる」と映画の魅力を語った。今作の撮影前から始めているというウェートトレーニングの成果がでているのか、３年前の舞台からは想像を上回る体格になっていた。肩幅