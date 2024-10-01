女優・菜々緒が２６日、都内で１０月１１日スタートのテレビ朝日系主演ドラマ「無能の鷹」（金曜・後１１時１５分）の取材会を行った。共演の塩野瑛久、井浦新、工藤阿須加、さとうほなみ、高橋克実も出席した。女性コミック誌「Ｋｉｓｓ」で連載中のはんざき朝未氏の同名漫画が原作で、スマートな身のこなしで有能オーラに満ちあふれているのに、パソコンの起動も漢字の読み書きもコピーもできない会社員の主人公が、奇跡を起