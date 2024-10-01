◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月６日、仏パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象レースの第１０３回凱旋門賞・Ｇ１は１０月６日、パリロンシャン競馬場で行われる。武豊騎手（５５）＝栗東・フリー＝は、Ｇ１２勝のアイルランド調教馬アルリファーで１１度目の参戦。現地で１週前追い切りにまたがって好感触を得たレジェンドが、日本人ジョッキー初の快挙へ高鳴る胸の内を明かした。（取材・構成、水納愛