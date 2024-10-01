俳優・モデルの菜々緒（35）が26日、都内で開かれたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『無能の鷹』（10月11日スタート／後11：15）の放送前の囲み取材会に登場した。【写真】クールな白のスーツで登場した菜々緒番組プロデューサーのタレコミで、番組が終わることを想像して泣いてしまったというエピソードを暴露された菜々緒。「撮影中に、最終話の台本が出来上がったという話をいただきまして、なんか最後のことを考えたら、すご