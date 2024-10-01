星野真里（43）と加藤ローサ（39）が、TOKYO MXの連続ドラマ「きみの継ぐ香りは」（11月8日開始、金曜午後9時25分、TVerなどでも配信）でダブル主演することが30日、分かった。漫画原作で「香り」によって親子2世代で紡がれていく初恋と家族愛を描く。星野は10年ぶりの連ドラ出演、加藤は14年ぶりの地上波ドラマ主演。星野演じる主人公が加藤演じる女性に恋心を抱く関係性で、加藤は「高校生の娘がいる役柄で娘とのかけ合いも楽し